Absturz am Felsen: Wanderer hatte Weg verlassen

Auf der roten Felswand zwischen den Trierer Stadtteilen Pallien und Biewer verläuft der Felsenpfad, der Bestandteil vieler Wanderwege ist. Der Unfall am Sonntag passierte abseits vom offiziellen Weg. Foto: Roland Morgen

Trier-Biewer Zum Ablauf des Unfalls bei Trier-Biewer sind neue Details bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Der Wanderer, der am Sonntag an den roten Felsen bei Trier-Biewer abgestürzt ist (der TV berichtete), hatte zuvor den gesicherten Wanderweg verlassen. Das hat Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, am Montag auf Anfrage mitgeteilt.