Absurdes Theater : Theaterpremiere in der Tufa: Wenn die strenge Königin auf eine freche Dienerin in Netzstrümpfen trifft

Das Ensemble nach der Premiere von „Der König stirbt“ am Freitag auf der Bühne der Trierer Tuchfabrik. Foto: Joshua Konrad

Trier Das Stück „Der König stirbt“ von Eugéne Ionesco hat ein Ensemble um Regisseurin Melanie Telle in der Trierer Tuchfabrik gekonnt auf die Bühne gebracht. Der Tod ist dabei das zentrale Thema – und er spielte auch für die Mitwirkenden im Vorfeld eine Rolle.

„Das nächste Abend­essen erlebst du nicht mehr“ – eine solche Nachricht möchte sicherlich niemand gerne hören, erst recht nicht ein König. Doch genau mit diesem Schicksal muss sich Michael Roller als König Berenger auf der Bühne der Tuchfabrik in Trier auseinandersetzen. Das Stück trägt den passenden Namen: „Der König stirbt“. Es stammt aus der Feder von Eugéne Ionesco. 1962 hat der Franzose es während einer beinahe tödlich verlaufenden Krankheit verfasst.

Am Freitag feierte die Neuinszenierung Premiere in der Tufa. Der Tod ist zentrales Thema der Aufführung, und auch außerhalb der Bühne beeinflusst er den Kontext des Stücks. „Der König stirbt“ war die letzte Inszenierung des Trierer Kulturmachers Gerd Freyberg, der 2019 starb. Dieser hatte sich über 30 Jahre in der Tufa und dem Verein Katz-Theater engagiert. Umso mehr ist es für das Ensemble unter der Regie von Melanie Telle ein besonderes Anliegen, dieses Stück nun 2023 nochmals auf die Bühne zu bringen.

König Berenger ist über 400 Jahre alt, als ihn die Nachricht seines baldigen Ablebens ereilt. Ein absurdes Alter für einen Menschen – und das ist gewollt. Ionesco war eine Ikone des sogenannten Absurden Theaters, das sich mit der Sinnfreiheit der Welt und der darin lebenden Menschen befasst. Strittig ist dabei, ob die Darstellung an sich absurd ist oder das Absurde dargestellt werden soll. Das Trierer Ensemble versöhnt diese Gegensätze in seiner Inszenierung. Wenn eine strenge, ganz in schwarz gekleidete Königin Margarete auf die freche am Smartphone hängende Dienerin Julchen in Netz­strumpf­hose trifft, dann ist das durchaus absurd. Es sind eben solche Gegensätze, die den Blick auf die Bühne ziehen.

Der König selbst will sein Schicksal zunächst nicht wahrhaben, er durchlebt in der knapp zweistündigen Vorstellung alle bekannten Phasen der Trauer. Den Arzt, der ihm die Nachricht überbringt, will er aus Wut hinrichten lassen. Doch das gestaltet sich schwierig, da der Doktor auch der Henker ist. Er bietet Gott das Leben aller seiner Untertanen an im Tausch gegen sein eigenes. Doch das Volk hat das Land längst verlassen. In absurder Trauer, die bisweilen in Selbstmitleid abdriftet, findet er Trost in den Armen seiner zweiten Frau Maria.

Alles wird meisterlich dargestellt vom Tufa-Ensemble, dem es gelingt, das Sterben als gleichzeitig absurden und dennoch trostvollen Prozess darzustellen. Ein Prozess, der jeden Menschen irgendwann ereilen wird, mit dem sich aber die wenigsten auseinandersetzen wollen. „Du hättest dich aufs Sterben vorbereiten müssen“, mahnt Berengers erste Frau Margarete. „Ich hatte doch noch so viel Zeit, morgen wollte ich damit anfangen“, erwidert der Monarch.