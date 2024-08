Nur zwei Verhandlungstage Acht Messerstiche: Landgericht Trier spricht 29-Jährigen schuldig

Die Bilder, die am zweiten Prozesstag im großen Saal des Landgerichts Trier vom Tatort gezeigt werden, waren nichts für schwache Gemüter. „In der Wohnung war nahezu in jedem Raum Blut auf dem Boden und an den Wänden“, schildert eine Kriminalbeamtin, die vor der 1. Schwurgerichtskammer als Zeugin geladen ist, das, was sie in der Nacht zum 3. Februar in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Feyen dokumentiert hat.