Hochwasser an Mosel und Nebenflüssen Acht-Meter-Marke am Pegel Trier überschritten: Mosel steigt schneller und höher als erwartet

Da sind wohl selbst die Experten der Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz überrascht gewesen. Am Dienstag vermuteten sie, dass die Mosel am Pegel Trier auf eine Höhe von 7,95 Meter steigen könnte. Dieser Wert wurde bereits am Donnerstagmorgen erreicht und überschritten. Inzwischen rechnet die Hochwasservorhersagezentrale mit einem Pegel von 8,60 Metern.