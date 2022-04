Gastronomie : Acht Biergärten in Trier, die einen Besuch wert sind

Für einen gemütlichen Feierabend im Biergarten muss man Trier nicht verlassen (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Biergärten können nur die Bayern und Österreicher? Fehlanzeige! Wir stellen acht Biergärten in Trier vor, die diesen Sommer definitiv einen Besuch wert sind.

Es ist bei weitem kein Geheimnis, dass die Trierer Region noch viel mehr für ihren Wein als für ihr Bier bekannt ist. Nicht selten hört man daher im Sommer Klagen über eine fehlende Trierer Biergartenkultur. Dabei hat die Stadt auch ihren Outdoor-Bierliebhabern einiges zu bieten, wenn man nur gewillt ist, ein wenig zu suchen.

In diesem Artikel stellen wir euch pünktlich zu Beginn der Saison acht Biergärten in Trier vor, die diesen Sommer einen Besuch wert sind. Die Reihenfolge der Liste unterliegt keiner Wertung.

Grüne Oase

Indisches Essen und Biergarten? Im Restaurant Grünen Oase prallen Welten aufeinander. Das am Rande des Maarviertels nahe der Kirche St. Paulin gelegene Restaurant verspricht durch diese außergewöhnlichen Kombination eine erfrischende Alternative zu den altbekannten Variationen des Biergartens. Typisch für die indische Küche bietet die Speisekarte des Restaurants eine Vielzahl vegetarischer und veganer Gerichte an. Aber auch Fleischesser kommen durch eine stattliche Variation an Steak-Gerichten auf ihre Kosten. Die Betreiber erheben sogar Anspruch darauf, den „schönsten Biergarten Triers“ zu haben.

Wer diese Behauptung selbst überprüfen möchte und bereit ist, sich auf eine etwas exotischere Variante des Biergartens einzulassen, findet ein Formular zur Tischreservierung auf der Webseite.

Altes Brauhaus Trier, Heiligkreuz

Das alte Brauhaus in Heiligkreuz stellt eine Institution des Stadtteils dar. Bei dem Restaurant handelt es sich um den ehemaligen Brauereiausschank der Caspary-Brauerei, die ihren Braubetrieb 1983 nach mehr als 100 Jahren einstellte. Glücklicherweise werden hier auch mehr als 40 Jahre nach Betriebsende des namensgebenden Brauhauses noch eine Vielzahl an Trierer Spezialitäten und Bier serviert. Besonders interessant: Auch in den kalten Monaten kann hier dank Winterbiergarten ein spezielles Winterbier oder ein Glühviez genossen werden, ein Besuch lohnt also nicht nur im Sommer.

Alle aktuellen Infos rund um Öffnungszeiten und Events sowie eine Telefonnummer für Reservierungen können auf der Facebook-Seite des Restaurants gefunden werden.

Villa Weißhaus

Jeder und jede, der oder die schon mal in Trier einen Blick nach oben in Richtung westliche Moselseite geworfen hat, sollte mit dem Anblick der Villa Weißhaus vertraut sein. Das ursprünglich 1823 im Stil des preußischen Klassizismus erbaute Gebäude überragt die Stadt inmitten eines Naherholungsgebiet und beheimatet inzwischen ein Restaurant inklusive Biergarten. Dank dieser vorteilhaften Lage besticht das Restaurant mit seinem Panoramablick über die Stadt von der weitläufigen Terrasse aus. Ein weiterer Vorteil besteht in der nahtlosen Anbindung an zahlreiche Wanderwege und das Wildfreigehege Weißhauswald, welche das Restaurant zu einem idealen Rastplatz nach einer ausgiebigen Wanderung oder einem Besuch des Tierparks machen.

Wer neugierig geworden ist, kann einen Tisch auf der Webseite reservieren.

Blesius Garten

Das familiengeführte Hotel und Restaurant in der Olewiger Straße wirbt mit einem behaglichen Landhausflair und einem großen Biergarten. In der dazugehörigen Brauerei wird das hauseigene Kraft Bräu Bier hergestellt. Passend dazu können hier Bier-Tastings für vier bis zehn Personen, angeleitet von einem professionellen Biersommelier, gebucht werden. Der Biergarten des Hotel und Restaurants öffnet dieses Jahr offiziell am 1. Mai um 12 Uhr mit durchgehend warmer Küche, dem traditionellen Anstechen des Maibock-Biers (inklusive 40 Liter Freibier) und Live-Musik. Bierfreunde sollten sich dieses Event also nicht entgehen lassen

Wer Interesse an der diesjährigen Eröffnung des Biergartens oder einem Bier-Tasting hat, findet alle nötigen Informationen auf der Webseite des Gasthauses.

Gasthof Sonnen

Etwas außerhalb von Trier, aber immer noch gut erreichbar, liegt das Hotel und Restaurant Gasthaus Sonnen in Trierweiler-Neuhaus. Der Gasthof wirbt mit seinem weit über die Grenzen Triers bekannten Biergarten. Unter zahlreichen Bäumen und umgeben von Blumen können hier bis zu 150 Gäste unter freiem Himmel Platz finden. Laut Aussage des Betreibers wird hier sowohl bei Speisen als auch bei den Getränken darauf geachtet, möglichst alles aus der unmittelbaren Region zu beziehen. Die „Eifelhütte“ in der Mitte des Biergartens bietet darüber hinaus auch im Winter Platz für gemütliche Raclette-Abende mit bis zu zehn Personen.

Alle weiteren Informationen können auf der Webseite des Gasthauses gefunden werden.

Paulaner in Zurlauben

Dieses Gasthaus in Zurlauben verspricht eine kleine Bayerische Oase direkt am Moselufer bei direktem Blick aufs Wasser. Neben zahlreichen Variationen von Weißbier, die hier selbstverständlich auch in einer Maß erhältlich sind, bietet die Karte traditionelle bayerische Schmankerl an. Von hausgemachtem Obazda über Schweinshaxe bis hin zu Weißwürsten lässt die Karte bei Freunden der bayerischen Küche wenige Wünsche offen.

Alle, die jetzt die Sehnsucht nach bayerischem Flair gepackt hat, können hier einen Tisch reservieren.

Estricher Hof

Nur wenige Meter von der Mosel entfernt liegt das Hotel und Restaurant Estricher Hof in Trier-Feyen. Der Betrieb befindet sich bereits seit über 100 Jahren im Besitz der Famile Hellvoigt, die den Gasthof nun in der mittlerweile vierten Generation führt. Der Hof qualifiziert sich für diesen Artikel dank des anliegenden Naturbiergartens, der sich in direkter Nähe zum Waldrand befindet. Die Betreiber werben mit zahlreichen nahe liegenden Wanderwegen, die direkt zum Estricher Hof führen. Hier kann nach einer langen Wanderung bei einem kühlen Bier und einem Steak vom Smoker Grill entspannt werden. Auch Motorradfahrer sind willkommen, der Hof bietet einen eigenen Service für kleinere Reparaturen an und steht außerdem in engem Kontakt mit einer Motorradwerkstatt, sollten größere Probleme vorliegen.

Der Naturbiergarten beim Estricher Hof öffnet dieses Jahr zum 1. Mai. Alle weiteren Infos und Kontaktinformationen finden sich auf der Webseite.

Gasthaus Wollscheid

Das Gasthaus Wollscheid in Trier Tarforst bietet das gesamte Jahr über diverse saisonale Spezialitäten an. Von Juli bis August findet hier jeden Mittwoch ab 18 Uhr ein Barbecue im dazugehörigen Biergarten statt. Jeden Mittwoch von Mai bis Juni bietet das Gasthaus außerdem spezielle Tapas und Weine an. Auch jetzt während der Spargel-Saison bis Mitte Juni und während der Pfifferlingssaison von Juli bis August wird die Karte mit speziellen saisonalen Gerichten ergänzt. Ein Besuch kann sich hier also gleich mehrmals lohnen.