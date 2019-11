Kultur : Ada-Evangeliar zu besichtigen

Trier Die Schatzkammer zeigt bis einschließlich Sonntag, 22. Dezember, eine der kostbarsten Handschriften aus der Hofschule Kaiser Karls des Großen – das berühmte Ada-Evangeliar.

Der Kodex enthält den ganz in Gold geschriebenen Text der vier Evangelien, prachtvolle Darstellungen der Evangelisten und Initialmalereien von höchstem Niveau. Auf Anregung der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hat die Stadtbibliothek einen Antrag auf Aufnahme des Ada-Evangeliars und der übrigen Handschriften aus der Hofschule Kaiser Karls des Großen in die Liste des Unesco-Weltdokumentenerbes („Memory of the World“) gestellt. Das deutsche Nominierungskomitee der Unesco hat den Antrag zur Weiterleitung an das internationale Komitee in Paris empfohlen.