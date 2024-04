Der blinde Fleck in ihrem Leben Als Kind adoptiert: Womit Betroffene auch nach über 40 Jahren noch zu kämpfen haben

Für Elisa ist es die Reise ihres Lebens. Mehr noch. Es ist eine Reise zu ihr selbst. In drei Monaten wird die 44-Jährige in einen Flieger nach Peru steigen. Das klingt erst einmal nicht nach etwas Außergewöhnlichem, heben doch täglich zig Flugzeuge in alle Himmelsrichtungen ab. Doch Elisa reist zu ihrer leiblichen Familie – erstmals in ihrem Leben. Sie sagt, sie habe wahnsinnige Flugangst. Doch die lasse sie hinter sich.