Adventsbasar : Adventsbasare im Klinikum Mutterhaus Mitte und Ehrang

Trier Gleich zwei Basare locken am Wochenende ins Klinikum Mutterhaus. Am Standort Mitte in der Feldstraße 16, Trier laden die Borromäerinnen am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November, in den großen Saal ein.

Von 11 bis 17 Uhr werden Bücher, Geschenkartikel und Flohmarktartikel verkauft. Der Erlös dient der Unterstützung der Einrichtungen und Werke der Trierer Borromäerinnen in Tansania.