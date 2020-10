Benefizprojekt : Ab sofort: Adventskalender für den guten Zweck

Trier Der neue Adventskalender der Trierer Lions Clubs ist in vielen Geschäften erhältlich.

Dementsprechend ist der 13. Trierer Adventskalender der beiden Trierer Lions Clubs auch in diesem Jahr ab sofort in zahlreichen Trierer Geschäften erhältlich. Der Kalender ist ein gemeinsames Projekt des Lions Club Trier, des Lions Club Trier-Basilika und der Trierer Leos.

Ziel ist es, denen zu helfen, die auch schon ohne die Corona-Krise verstärkt auf Hilfe und finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Wie in den Vorjahren ist der Lions Adventskalender auch in diesem Jahr wieder vollgepackt mit vielen attraktiven Gewinnen von Gutscheinen für Trierer Restaurants und Geschäfte bis hin zu einer Goldmünze.

Die Gewinne werden wie gewohnt von vielen engagierten Unternehmen und Privatpersonen gespendet, so dass die Erlöse aus der Aktion nahezu 1:1 an soziale Einrichtungen weitergegeben werden können. In diesem Jahr geht Geld an das Hospiz Trier, die Trierer Nothilfe, den Kinderschutzbund Trier sowie das Frauenhaus Trier.