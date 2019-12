Konzert : Adventskonzert mit dem Treveris-Chor in der Pfarrkirche St. Anna in Trier-Olewig

Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Trier (red) Unter dem Motto „Dann ist Weihnachtszeit“ erwartet die Zuhörer am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Anna in Trier-Olewig, ein abwechslungsreiches Konzert mit Instrumentalmusik, Chorsätzen sowie Liedern aus Klassik, Romantik, Folklore und Popmusik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red