Workshop : Adventsworkshops des Ada-Lovelace-Projekts

Trier Das Ada-Lovelace-Projekt Trier veranstaltet in der Adventszeit vier Workshops für Schülerinnen. „4 x Mint im Advent“ heißt die Veranstaltungsreihe. Die Mentorinnen des Projekts laden Schülerinnen der 5. bis 8. Klasse ein, an diesen teilzunehmen.

Die vier Veranstaltungen finden an den ersten drei Adventssamstagen jeweils von 9 bis 16 Uhr statt: Samstag, 30. November: Warm, Wärmer, Weihnachten an der Hochschule Trier, Schneidershof; Samstag, 7. Dezember: In der Weihnachtslöterei... am Umweltcampus Birkenfeld; Samstag, 7. Dezember: Keksdosenalarm mit dem Mini-Computer Calliope an der Hochschule Trier, Schneidershof; und am Samstag, 14. Dezember: Schokoladenherstellung an der Hochschule Trier, Schneidershof.