Demonstration für eine barrierefreie Stadt Ältere und beeinträchtigte Menschen wollen Gleichberechtigung (Fotos)

Es gibt viele Situationen, in denen es Menschen schwer haben, selbstbestimmt ihren Alltag zu meistern. Ein Bordstein, kann für Rollstuhlfahrende schon zu einem großen Hinderniss werden. Ältere Menschen, die nicht schnell laufen, können Probleme beim überqueren einer Straßen bekommen. Denn Fußgängerampeln, die auf rot schalten, während sich Personen, noch auf der Straße befinden, können gefährliche Situationen verursachen. Und komplizierte Behördensprache kann für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung eine große Herausforderung darstellen. Das müsse nicht so sein, sagt Rebekka Auer, Mitarbeiterin der Lebenshilfe in Trier.