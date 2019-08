Für Stadtbusse ist in Igel Endstation

Auch ein Teil der Fahrplanänderung zum 1. September 2019: Sternbusse (Linien 81 bis 87) halten nicht mehr am Bussteig 1 der Station Balduinsbrunnen. Foto: Roland Morgen

Trier Ab 1. September gilt ein leicht geänderter Fahrplan. Die Haltestelle am Balduinsbrunnen fällt im Sternverkehr weg.

) Der 1. September gilt als bedeutendes Datum für den Busverkehr: Die dann startenden neuen „Linienbündel“ Trier-Land, Mosel und Römische Weinstraße bringen ein umfangreicheres Angebot für Fahrgäste in diesen Gebieten (der TV berichtete am 7. August). Das neue Buskonzept des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) sorgt auch für einige Veränderungen im Busverkehr der Stadtwerke Trier (SWT). „Wir passen zum 1. September unseren Fahrplan geringfügig an“, kündigt SWT-Verkehrschef Michael Schröder an.