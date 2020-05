Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Ärger im Neubaugebiet Trier-Filsch - Grundschulkinder sollen plötzlich in eine andere Schule und müssen Bus fahren

Die Anwohner zweier Straßen im Neubaugebiet Trier-Filsch fühlen sich von der Stadt übergangen. Sabine Desoye (rechts) hofft, dass ihr Sohn (links) doch noch nach Tarforst in die Grundschule gehen kann. Miriam Welter (links) und Sabine Keßler (vierte von links) äußern sich ähnlich. Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Die Stadt will im Neubaugebiet Trier-Filsch die Schulbezirksgrenzen verschieben. Für die betroffenen Grundschulkinder und ihre Eltern ändert sich damit ihre Lebensplanung. Eine Sache ärgert die Anwohner besonders.

Sabine Desoye ist Mutter eines vierjährigen Jungen. „Mein Sohn redet schon darüber, wie er mit seiner Kindergartenfreundin im September kommenden Jahres gemeinsam zur Grundschule gehen wird“, sagt die 41-Jährige. Seine Freundin wohne drei Häuser weiter. Eine Minute brauche er zu ihr, dann wolle er bei ihr klingeln. Dann sind es nochmal knapp eine Viertelstunde Fußweg bis zur Grundschule (GS) Tarforst. So, wie es ihm seine große Schwester vormacht, die dann aber schon in der weiterführenden Schule sein wird.

Dass es nun anders kommen soll, muss Desoye ihrem Sohn irgendwie erklären. Denn Ortsvorsteher, die Stadt Trier und die Kommunale Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) haben geplant, zwei Straßen – Zur alten Eiche und An der Wolfskaul – im Filscher Neubaugebiet dem Grundschulbezirk Irsch zuzuordnen. Denn die GS Tarforst platzt aus allen Nähten – und die GS Irsch hat zu wenig Schüler. Die Stadt sagt, sie will durch die Verschiebung der Schulbezirksgrenzen eine bessere Verteilung und damit Auslastung in beiden Schulbezirken erreichen.

Mögliche Verschiebung der Schulbezirksgrenzen Foto: TV/Schramm, Johannes

27 Haushalte sind laut Stadt in den zwei betroffenen Straßen gemeldet, einer davon ist die Familie Desoye. Sie und andere Anwohner protestieren gegen diese geplante Verschiebung. Die Elternvertreter der GS Irsch äußern sich erfreut über die angekündigte Verschiebung, weil sie damit den Erhalt der Zweizügigkeit ihrer Grundschule als gesichert ansehen. Werner Gorges, Ortsvorsteher von Tarforst, kann die Kritik der Betroffenen nachvollziehen. Angesichts der Gesamtsituation findet er die Verschiebung der Schulbezirksgrenzen aber akzeptabel.

Der neue Schulweg im Bus Statt zu Fuß zu gehen sollen die Kinder der betroffenen Straßen offenbar mit einem kostenlosen Schulbus fahren. Von diesem Bus hat Desoye nach eigener Aussage aber noch nie offiziell gehört. Die Stadt sagt, eine neue, näher gelegene Schulbushaltestelle werde derzeit geprüft. Diese soll in wenigen Minuten für alle erreichbar sein, so Ortsvorsteher Gorges.

Grundschulkinder aus Alt-Filsch nutzen diesen Schulbus bereits, dort fährt er derzeit um 7.38 Uhr ab. Etwa 15 Minuten früher müssten die Neubaugebietskinder dann vermutlich morgens aufbrechen, um statt nach Tarforst nach Irsch zu kommen. Mittags um 12 und 13 Uhr bringt der Grundschulbus die Kinder wieder nach Hause, erklärt die Grundschulleiterin aus Irsch, Doris Thielen.

Wenn die Kinder die Nachmittagsbetreuung in Irsch bis 16 Uhr in Anspruch nehmen wollen, fährt kein extra Grundschulbus heim, weil Irsch nicht als Ganztagsschule gilt, so Thielen. Die Kinder könnten stattdessen den öffentlichen Bus nehmen, der jede halbe Stunde fährt. Von der Bushaltestelle „An der Maeswies“ am Kreisel könnten sie selbständig die Kohlenstraße überqueren und in etwa 13 Minuten nach Hause laufen. Für Sabine Keßler, ebenfalls betroffene Mutter, ist klar: „Diese vielbefahrene Straße lasse ich mein Grundschulkind nicht allein überqueren.“ Alternativ können die Eltern ihre Kinder um 16 Uhr auch abholen. Desoye, die derzeit mit dem Fahrrad zur Arbeit in die Stadt fährt, sagt: „Da müsste ich bei der Arbeit reduzieren und mir ein Auto kaufen. Wo bleibt da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?“

Falsche Annahme beim Grundstückskauf Die betroffenen Eltern stört vor allem, dass sie ihre Bauplätze vor drei Jahren in der Annahme gekauft haben, dass ihre Kinder nach Tarforst zur Schule gehen. In einem Brief an Bürgermeisterin und Schuldezernentin Elvira Garbes vom 3. Mai schreiben sie, die Stadt habe die Attraktivität des Baugebiets BU14 – zu dem auch die nun betroffenen zwei Straßen gehören – mit der fußläufig erreichbaren Grundschule hervorgehoben.

Konkret steht in den gestalterischen Leitlinien auf der städtischen Internetseite auch heute noch: „In der Straße „An der Schule“ wurde eine neue Grundschule errichtet, die für Kinder aus den Baugebieten BU 11 bis BU 14 in wenigen Minuten sicher zu Fuß erreichbar ist. Sie wird in Kürze um weitere Klassenräume erweitert werden.“

Sabine Keßler sagt: „Für mich und andere Bewohner war das eines der ausschlaggebenden Kriterien, warum wir uns hier ein Grundstück gekauft haben.“ Der berufstätigen Umweltwissenschaftlerin ist wichtig, dass ihr Kind selbständig zu Fuß zur Schule geht. Die Stadt sagt zu der Passage in den Leitlinien: „Es handelt sich hierbei um eine Momentaufnahme der Umgebungsbeschreibung, die jedoch nicht mit einem Anspruch auf einen Platz in der Grundschule Tarforst gleichzusetzen ist.“ Einen Anspruch auf Schadenersatz gebe es für die betroffenen Eltern wegen der geplanten Grenzverschiebung also nicht.

Die Kommunikation der Stadt Auch Desoye habe vor dem Kauf des Grundstücks noch einmal nachgefragt, ob das Gebiet wirklich zum Tarforster Schulbezirk gehört. Was sie empört: „Familien mit Kindern wurden beim Kauf hier bevorzugt. Die Schülerzahlen liegen der Stadt also schon mindestens drei Jahre vor, und sie hat damals versäumt, die Grenzen zu verschieben.“ Raummangel in der GS Tarforst gab es tatsächlich schon 2011. Auch damals berichtete der Volksfreund darüber, dass die Nachfrage aus den der GS Tarforst zugeschriebenen Neubaugebieten höher ist als die Kapazitäten der Schule.

Die 36-jährige Keßler kritisiert noch einen weiteren Aspekt. Sie selbst habe bis zum 15. Mai keine offizielle Information darüber bekommen, dass ihr Kind im September 2021 nun in Trier-Irsch eingeschult werden soll. Bürgermeisterin Garbes habe ihren Brief nämlich nur an die Eltern geschickt, die bereits jetzt Kinder an einer Schule haben.

Freiwilligkeit als Alternative? Die Eltern fordern, dass es keinen Zwang geben dürfe, sein Kind auf die Irscher Grundschule zu schicken. Auch der Filscher Ortsvorsteher Joachim Gilles findet, dass die ADD über eine freie Grundschulwahl mehr erreichen könne, als wenn sie nun pro Jahrgang drei bis sieben Kinder zwinge, nach Irsch zu gehen. Bisher habe man es den Eltern, die zum Beispiel die Vorteile der kleinen Klassen in Irsch nutzen wollten, eher schwer gemacht, dieses Angebot freiwillig anzunehmen. Auf TV-Nachfrage, ob der Stadtrat Trier eine rechtliche Möglichkeit hat, Schulbezirke abzuschaffen und auf eine freiwillige Grundschulwahl zwischen Tarforst und Irsch zu setzen, sagt die Stadt: "Das rheinland-pfälzische Schulgesetz sieht für die Abschaffung von Schulbezirken keine Rechtsgrundlage vor."

Hintergrund Verschoben wurden Schulbezirksgrenzen schon öfter, merkt die Rektorin der Grundschule Irsch Doris Thielen an. Man dürfe da nun nicht mit zweierlei Maß messen. Tatsächlich gab es 2003 einen Wechsel von Keune nach Tarforst, 2013 von Kürenz in die Ambrosius-Schule in Trier-Nord, und 2009 sollten Ehranger Kinder, deren Vorgänger der Schule in Biewer zugeteilt waren, dann doch nach Ehrang gehen (der TV berichtete). Auch der Ortsvorsteher Karl-Heinz Klupsch aus Irsch erklärt, eine Grenzverschiebung sei manchmal nötig, weil die ADD in Trier vorgebe, dass erst durch organisatorische Maßnahmen Platz genutzt werden müsse, bevor irgendwo neu gebaut werde. Die Stadt bestätigt das – es gelte der Leitspruch „Schulorganisation vor Schulbau“.

Sabine Desoye betont, dass sie der GS Tarforst mit ihrem Protest nicht schaden will – „wir brauchen da unbedingt einen Anbau“. Dass Garbes aber in ihrem Brief schreibt, die bauliche Erweiterung sei nur parallel zu der Ausgliederung der zwei Neubaugebietsstraßen möglich, findet Desoye eine unfaire Verknüpfung. Die Stadt sagt tatsächlich: „Sollte die Verschiebung der Schulbezirksgrenzen zwischen Tarforst und Irsch nicht beschlossen werden, kann auch die Erweiterung der Grundschule Tarforst nicht realisiert werden.“ Als Alternative sieht sie nur eine Beschneidung des Schulbezirks Tarforst an drei Grenzen vor (Keune, Olewig und Irsch) anstatt wie nun geplant an einer. Folge dessen wären laut Stadt ungleich höhere Beförderungskosten und längere Schulwege für eine größere Zahl an Schulkindern.

Pädagogin Desoye berät beruflich Kommunen und kennt sich aus mit behördlichen Entscheidungen. Sie sagt: „Ich hoffe auf ein Gespräch, in dem man mir Datengrundlage und Gesamtkonzept zeigt, auf denen diese Entscheidung getroffen wurde, dass die Verschiebung gerade bei uns wirklich am sinnvollsten ist.“ Die ebenso betroffene Mutter Miriam Welter versteht ebenfalls nicht, warum die Verschiebung gerade ihre Straße betreffen soll. Sieergänzt, dass es andere Straßen im äußeren Bereich des Schulbezirks der GS Tarforst gebe, von dem aus es Kinder weiter und gefährlicher hätten, an die Grundschule zu kommen.