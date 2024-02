Gastro-Tipp Zu Gast bei Freunden: Das Addis Abeba in Trier-Süd

Das „Addis Abeba“ in der Saarstraße ist als äthiopisches Restaurant ein Unikat in der Region. Wie der Volksfreund berichtete, wurde das Restaurant im vergangenen Jahr in der Saarstraße 107 eröffnet. Der Eingang des Restaurants kann leicht übersehen werden, da sich dieser in der Heiligkreuzer Straße befindet. Über der Eingangstür, das passenderweise den Namen der Hauptstadt Äthiopiens trägt, begrüßt der einladende Slogan „Zu Gast bei Freunden“.