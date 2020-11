Othman und Saeed sind aus Syrien und Ahmad aus dem Irak (von links). Die drei Jugendlichen wohnen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier. Am Montag endete ihre zweiwöchige Quarantäne. Der erste Ausflug ging zu einem nahegelegenen Discounter. Foto: Thomas Pütz Afa Trier/thomas pütz Afa Trier