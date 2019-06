Stadtentwicklung : AfD grätscht bei Brubach dazwischen

Trier Mit einem eigenen Antrag, die Bausatzung Brubach zu kippen, ist die AfD den Grünen zuvorgekommen.

Die AfD hat bei der Stadtverwaltung den Antrag angemeldet, die Satzung für die Bebauung des Brubacher Hofs aufzuheben. „Wir lehnen – wie andere Fraktionen auch – eine Bebauung dieser Fläche aus verkehrlichen, ökologischen und städtebaulichen Gründen grundsätzlich ab“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Die AfD hat getan, was die Grünen bereits unmittelbar nach der Wahl am 26. Mai angekündigt hatten: „Wir wollen die geplante Bebauung am Brubacher Hof verhindern“, hatte Fraktionschefin Anja Reinermann-Matatko erklärt (der TV berichtete). Den entsprechenden Antrag für die erste Ratssitzung nach der Sommerpause am Donnerstag, 29. August, haben die Grünen allerdings erst am Mittwoch bei der Stadtverwaltung eingereicht.