Landesvorstand verhängt Ämtersperre AfD schließt Trierer Kreisvorsitzenden Michael Frisch von Ämtern aus

Der Machtkampf in der rheinland-pfälzischen AfD geht weiter: Der Landesvorstand hat gegen den Trierer Kreisvorsitzenden Michael Frisch nicht nur ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet, sondern gegen den Landtagsabgeordneten auch eine Ämtersperre verhängt. „Das entsprechende Schreiben wurde mir am Freitagmittag übergeben“, sagte Frisch am Sonntagnachmittag dem Trierischen Volksfreund.