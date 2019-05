später lesen Kino Agenda-Kino mit dem Film „Die Grüne Lüge“ Teilen

Im Rahmen des Agenda-Kinos wird Greepeace am Dienstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, im Broadway Filmtheater, in Trier, den Film „Die Grüne Lüge“ zeigen. Die Doku hinterfragt, was tatsächlich nachhaltig und ökologisch ist. red