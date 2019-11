Arbeit : Agentur für Arbeit geschlossen

Trier Die Agentur für Arbeit Trier mit all ihren regionalen Geschäftsstellen, das Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Dasbachstraße, die Familienkasse und das Jobcenter Trier-Saarburg am Standort Trier sind am Mittwoch, 27. November, wegen einer Veranstaltung geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red