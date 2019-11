Jugendzahnpflege Trier/Trier-Saarburg : Clown Mausi Mausini motiviert Kinder zum Zähneputzen

Info

Seit über 30 Jahren entwickelt die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Trier/Trier-Saarburg Präventionsprogramme für Krabbelgruppen, Kindertagesstätten und Schulen. Paten- und Schulzahnärzte der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege betreuen rund 15 000 Kinder in den Kitas, Grund- und Förderschulen der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg. Die Anleitung zur richtigen Mundhygiene, die Aufklärung über zahngesunde Ernährung, die Zahnschmelzhärtung durch Fluoride und die Gewöhnung an frühzeitige, regelmäßige Zahnarztbesuche sind Kerninhalte aller Programme. Die AGZ Trier ist eine Kooperation der zahnärztlichen Organisationen, der gesetzlichen Krankenkassen sowie des Landkreistages in Zusammenarbeit mit dem Land Rheinland-Pfalz.