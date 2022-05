Kriminalität : Verpackte Frauenleiche mit Bezug zu Trier: Aktenzeichen XY ungelöst berichtet (Video)

ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ Foto: dpa/Sina Schuldt

Trier Anderthalb Jahre Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in Kaiserslautern wird über den bislang ungeklärten, mysteriösen Mordfall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ berichtet. Das Opfer war im Dezember 2020 nach Deutschland eingereist, um als Pflegekraft in Trier zu arbeiten.

Der Kriminalfall hat auch einen Bezug in die Region Trier, weil das Opfer, die aus Ungarn stammenden Diana Bodi, im Dezember 2020 nach Deutschland eingereist war, um als Pflegekraft in Trier zu arbeiten.

Opfer wollte in Trier arbeiten und wurde tot in Kaiserslautern aufgefunden

Kurz darauf, am 14. Dezember, war in Kaiserslautern ihre verpackte Leiche von Passanten gefunden worden. Eine Sonderkommission der Kripo Kaiserslautern sicherte Spuren, unter anderem die Aufzeichnung einer Überwachungskamera eines Parkhauses in der Nähe des Fundorts der Leiche.

Darauf zu sehen: Ein Mann, der mehrfach vor dem Parkhaus auf und ab läuft und schließlich einen Einkaufswagen hinter sich her zieht. Auf der Ablage des Wagens transportiert er einen größeren, weißen Gegenstand. Bei diesem Gegenstand könnte es sich nach Angaben der Ermittler um die verpackte Leiche von Diana Bodi gehandelt haben.

Für die Ermittler steht auch fest, dass sich der Unbekannte dort auskennt, regelmäßig dort aufhält oder seinen Wohnsitz in der Nähe hat. Auf einem Video der Überwachungskamera des Parkhauses ist der Mann zu sehen

„Aktenzeichen XY ungelöst“ stellt Fall aus Kaiserslautern vor

In der Aktenzeichen-Sendung am Mittwochabend (20.15 Uhr, ZDF) werden die letzten Tage und Stunden im Leben von Diana Bodi nachgestellt, so wie sich die Ereignisse nach den polizeilichen Ermittlungen zugetragen haben könnten.