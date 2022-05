Kriminalität : Verpackte Frauenleiche mit Bezug zu Trier: Aktenzeichen XY ungelöst berichtet (Video)

ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ Foto: dpa/Sina Schuldt

Trier Anderthalb Jahre Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in Kaiserslautern wird über den bislang ungeklärten, mysteriösen Mordfall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ berichtet. Das Opfer war im Dezember 2020 nach Deutschland eingereist, um als Pflegekraft in Trier zu arbeiten.