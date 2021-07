Gesundheit : Aktion an der Uni Trier – Geimpft wird auch ohne Anmeldung

Aktion an der Uni Trier – Geimpft wird auch ohne Anmeldung

Trier Junge Erwachsene können sich weiterhin an der Uni Trier gegen Covid-19 impfen lassen. Am Dienstag und Mittwoch ist das auch ohne vorherige Anmeldung möglich.

Die Impfkampagne für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren an der Universität Trier wird noch bis Mittwoch fortgesetzt. Wie Universitätspräsident Michael Jäckel mitgeteilt hat, werden am Montag noch Personen geimpft, die sich angemeldet haben. Am Dienstag und Mittwoch, 13./14. Juli, ist zwischen 8 und 18 Uhr eine Impfung auch ohne vorherige Registrierung möglich. Im Gebäude A wird dann noch eine Impfstraße zur Verfügung stehen.