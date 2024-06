Anlässlich der Diakonenweihe im Dom „Aktion Lila Stola“: Wofür Frauen in Trier demonstriert haben

„Wir erleben, dass in der letzten Zeit immer mehr Frauen Interesse an dem Thema haben und für das Problem sensibilisiert sind“, sagt Hanspeter Schladt von der KirchenVolksBewegung „Wir sind Kirche“. Seit weit mehr als zehn Jahren engagieren sich Mitglieder der Bewegung für die Gleichstellung von Mann und Frau und treten dafür ein, dass auch Frauen in der katholischen Kirche geweiht werden. Seit einigen Jahren engagieren sich auch Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft in Trier in dieser Frage.