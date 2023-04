Spiel, Spaß und Informationen Nestwärme-Fest auf dem Petrisberg in Trier: Ein schöner Tag für die ganze Familie

Das Restaurant Hans im Glück stellt die Gutscheine für die Gewinner zur Verfügung. „Nestwärme und das Familienfest stehen für all das, wofür auch wir als Gastgeber und Nachbarn bei Hans im Glück stehen“, sagen Betreiber Dave und Ingo Stotzem. „Wir wollen eine Welt bauen, in der alle so sein können, wie sie sind, ohne, dass wir nach oben oder nach unten blicken. Wir sind Kollegen, Brüder, Nachbarn, Schwestern, Väter, Mütter, Familien und Mitmenschen. Und was gibt es Schöneres, als diese Dinge auf so einer schönen Veranstaltung zu zelebrieren."