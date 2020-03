Aktion : Aktion: Smartphone weglegen und Vorbild sein

Trier Oft kann man erleben, dass Väter und Mütter sich mit dem Smartphone befassen, während ihr kleines Kind versucht, die Aufmerksamkeit der Eltern zu gewinnen.

Die Plakate im A3-Format stellt der Kinderschutzbund Trier kostenlos allen Einrichtungen zur Verfügung, in denen sich Eltern kleiner Kinder aufhalten – Kinderärzte, Eltern- und Familiencafés, Kindertagesstätten und Grundschulen. Die Plakate können nach vorheriger Anfrage unter Telefon 0651/999366200 oder E-Mail an info@kinderschutzbund-trier.de in der Thebäerstraße 46 in Trier abgeholt werden.