Kirche : Jugend im Bistum will mit Musik Leben retten

Die Jugendaktion im Bistum Trier „Wir gegen Rassismus“ veranstaltet am 23. April um 20 Uhr ein virtuelles Benefiz-Event, an dem auch das Projekt „#WILstaytogether“ (Foto) aus Wittlich beteiligt ist. Foto: Caritas international/WILstaytogether

Trier/Koblenz/Saarbrücken Die Aktion „Wir gegen Rassismus“ veranstaltet am Freitag ein virtuelles Benefiz-Event mit bekannten Künstlern. Pofitieren sollen die Ärmsten in den Flüchtlingslagern der Welt.

Die Jugendaktion im Bistum Trier „Wir gegen Rassismus“ veranstaltet am Freitag, 23. April, um 20 Uhr ein virtuelles Benefiz-Event unter dem Titel „European Solidarity Challenge“. Das Ziel lautet: Mit Musik Leben retten. An diesem Abend sind bekannte Größen wie Peter Maffay, die kölsche Kultband „Höhner“, der britische Singer-Songwriter Tom Gregory oder Rocksänger Gil Ofarim mit einem Video dabei. Aber auch Bands, Jugendchöre und Solokünstler aus dem gesamten Bistum Trier wie das Projekt „#WILstaytogether“ aus Wittlich beteiligen sich. Bereits zum zweiten Mal findet die Benefiz-Aktion statt.

„Alle Künstler treten gemeinsam dafür an, den Ärmsten in den Flüchtlingslagern der Welt zu helfen. Dabei ist für jeden Geschmack und jede Generation etwas dabei“, verspricht Pastoralreferent Christopher Hoffmann von der Jugendaktion „Wir gegen Rassismus“. „Auch in diesem Jahr soll wieder deutlich werden, dass für uns Solidarität kein leeres Wort ist, sondern gelebt werden kann und zwar mit einem großen musikalischen Fest“, erklärt Hoffmann, der gemeinsam mit Daniel Steiger, dem Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Koblenz, und Caroline Lauhoff von Caritas international den Abend moderieren wird.

„80 Millionen Menschen weltweit befinden sich auf der Flucht. Gewalt, Verfolgung und Armut sind die häufigsten Gründe, warum sie ihre Heimat verlassen müssen“, erklärt Daniel Steiger. „Sie leben unter dramatischen Bedingungen. In riesigen Flüchtlingslagern, in Armensiedlungen großer Städte oder in beengten Notunterkünften“. Die Spenden der musikalischen Veranstaltung werden beispielsweise für Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos, in Bangladesch und Syrien oder im Südsudan eingesetzt.