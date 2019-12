Wohltätigkeit : Aktion Wunschbaum hilft bedürftigen Menschen

Trier Auch in diesem Jahr sammelt der Caritasverband Trier in der Adventszeit mit seiner Spendenaktion Wunschbaum für Menschen, die in den Beratungsstellen der Caritas Hilfe suchen, weil sie von Armut betroffen sind.

Die Wunschbäume sind an Trierer Pfarrkirchen aufgestellt und mit Sternen dekoriert, auf denen Wünsche bedürftiger Menschen stehen. Wer spendet, trägt dazu bei, diese Wünsche zu erfüllen.

Die Spenden werden von der Caritas noch vor dem Weihnachtsfest als Wertgutscheine direkt an die Hilfesuchenden weitergeleitet. Wird für einen Wunsch mehr gespendet als benötigt, werden weitere Hilfebedürftige unterstützt. Die Wunschbäume stehen in diesen vier Pfarrkirchen im Stadtgebiet: St. Gangolf, St. Matthias, St. Paulin und St. Martinus.