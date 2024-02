Aktionsbündnis geht in nächste Instanz Trierer Exhaus bald Thema beim Verfassungsgerichtshof

Die Zahl der Optionen dafür, dass das Aktionsbündnis Exhaus doch noch sein Bürgerbegehren zum Erhalt des Jugend- und Kulturzentrums in der Zurmaiener Straße durchsetzen kann, hat zuletzt immer weiter abgenommen. Nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz zuletzt die Zulassung einer Berufung gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier abgelehnt hat, gibt die Initiative immer trotzdem nicht auf. Per Instagram veröffentlichte sie am Montag, dass sie Beschwerde gegen die Entscheidung des OVG beim rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof eingelegt habe. Auf Anfrage bei der dortigen Pressestelle bestätigt diese den Eingang der Beschwerde.