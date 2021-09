Aktionstag in Trier : Parkplatz-Nutzung mal ganz anders

Bobbycar-Rennen in der Trierer Sichelstraße. Normalerweise weder üblich noch empfehlenswert, außer am Aktionstag "Park(ing) Day" der Trierer Grünen. Foto: Roland Morgen

Trier „Ein Zeichen gegen setzen gegen die Vorherrschaft des Autos und tote Asphaltflächen zum Leben“ erwecken: Das war die Intention des Aktionstages „Park(ing) Day“ der Trierer Grünen am Freitag in der Sichelstraße.

Der Park(ing) Day ist ein jährlicher internationaler Aktionstag – in der Regel am dritten Freitag im September – zur Re-Urbanisierung von Innenstädten. Er wurde 2005 in San Francisco von einem Künstlerkollektiv ins Leben gerufen. Die Idee: Auf der Fläche eines markierten Parkplatzes wird temporär ein öffentlich zugänglicher Ort geschaffen. Was genau auf den Parkflächen gestaltet wird, bleibt den Teilnehmern überlassen. Allen Installationen ist gemeinsam, dass sie einfach auf- und abgebaut werden können und dass sie nicht kommerziell sind.