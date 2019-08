Trier-Quint : Aktionstag Waldarbeit und Arbeitssicherheit

Trier-Quint Waldarbeit ist eine gefährliche Arbeit. Das Forstamt Trier lädt am Donnerstag, 29.August, ab 10 Uhr, zu der kostenfreien Veranstaltung zur Arbeitssicherheit bei der Waldarbeit für Privatwaldbesitzer, Brennholzselbstwerber und Interessierteim Raum Trier, Saarburg und Mosel ein.

Welche Gefahren sind bekannt? Wie gelingt Arbeitsschutz in einer naturnahen Forstwirtschaft? Welche modernen Arbeitstechniken sind sicher? Wo liegen die Risiken? Welche Schutzausrüstungen sind geeignet? Damit alle Möglichekeiten der Vorbeugung ausgeschöpft werden, will das Forstamt an vielen Praxisbeispielen im Wald zeigen, worauf geachtet werden muss, um gesund zu bleiben.