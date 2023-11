Veranstaltungsreihe Schmökern im Frankenturm und anderswo: Zwei Tage im Zeichen des Lesens

Passend zum bundesweiten Vorlesetag fand am Freitag die Veranstaltung „Florian Valerius liest …“ statt. Dabei stellte der „Literarische Nerd“, wie sich Valerius in den sozialen Medien nennt, eine Auswahl an Werken vor, die dieses Jahr erschienen sind und die es dem Buchhändler besonders angetan haben.