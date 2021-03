Umwelt : Eine Wildwiese für Insekten

Hier soll unmittelbar an der Mosel in Pfalzel eine artenreiche Wildwiese entstehen, dafür arbeiten Jesper Steineke an der Fräse und seine Mitstreiter. Foto: Dirk Tenbrock

Trier-Pfalzel Für die Artenvielfalt arbeitet eine private Initiative in Trier-Pfalzel und renaturiert an der Mosel eine Rasenfläche.

Bei eisigen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein hat sich ein gutes Dutzend Erwachsene mit Kindern am Moselradweg unweit der Pfalzeler Eisenbahnbrücke getroffen, um zwei brachliegende Wiesen in ein kleines Paradies für Bienen und Schmetterlinge zu verwandeln. Das Grünflächenamt hatte auf Nachfrage von Initiatorin Dörthe Gütter die rund 160 Quadratmeter große Fläche freigegeben, damit dort eine Wildwiese angelegt werden kann. Gütter ist Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und kennt solche Projekte schon. Seit einiger Zeit wohnt die gebürtige Mönchengladbacherin jetzt mit ihrer Familie im Trierer Stadtteil, ihr Engagement für die Natur soll nun auch hier Früchte tragen. Das Projekt heißt „Pfalzel blüht: Gemeinsam für eine artenreiche Zukunft“. Parallel läuft das gleiche Projekt auch in Detzem am Moselradweg. Gütter sagt: „Unser Ziel ist die Pflanzung von bienen- und schmetterlingsfreundlichen Blumenwiesen als Nahrungsquellen für bedrohte Bienen- und Schmetterlingsarten.“ Dies sei in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, die Rückzugsorte für die ökologisch wertvollen Insektenvölker seien immer kleiner geworden. Und jeder könne auch zu Hause im Garten oder auf dem Balkon selbst solche Orte schaffen. Kurz vor Ostern werden deshalb in lokalen Läden Blühsamen zum Selbstaussähen gegen eine Spende abgegeben. Die Samentüten werden gerade von den Kindern des St.-Adula-Kindergartens und der Gregor von Pfalzel-Grundschule per Hand bemalt.