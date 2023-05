Zweieinhalb Jahre nach Aktion Trierer Aktivisten stehen nach Straßenblockade von 2021 im September vor Gericht

Eine schwangere Frau und ein Krankenwagen haben am 5. Juni 2021 in einem kilometerlangen Stau gestanden, den Umweltaktivisten in Trier durch eine Straßenblockade ausgelöst haben. Fast zwei Jahre später hat das Amtsgericht Trier die Anklage gegen insgesamt neun Personen wegen Nötigung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet.