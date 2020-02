Konzert : Zwei Bands spielen im Mergener Hof in Trier

Foto: Daniel Auras

Trier (red) Alex Band und seine Combo The Calling (Foto unten) kommen am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr in den Mergener Hof Trier. Um die Band war es die letzten Jahre etwas ruhiger geworden – jetzt kommt die Comeback-Tour.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Foto: Anna Lee