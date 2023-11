„Trier ist konservativer, als ich dachte – auch heute noch“ Auf Wiedersehen, Alex Rollinger – von nun an nur noch jeden Donnerstag im queeren Zentrum Schmit-z

Wo sonst könnte Alex Rollinger für ein Interview zur Verfügung stehen als im „Schmit-z“ in der Mustorstraße 4 in Trier? Bei einer Tasse Kaffee erzählt der 61-jährige Luxemburger von der Gründung des Beratungszentrums, das er 1993 zusammen mit rund 25 Männern aus der Taufe hob. Seitdem ist das Schmit-z „sein Baby“. Keines, das von Anfang an von allen geliebt wurde.