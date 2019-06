Gastronomie : Trier hat wieder einen Strand: Urlaubsgefühle vor Dom-Panorama

info

Frisch hergerichtete neue Liegewiesen am Moselufer plus gastronomisches Angebot – diese Idee könnte 2020 Realität werden. Dieses Jahr klappe es nicht mehr, weil die Bauarbeiten am Ufer in Trier-Nord (etwa zwischen Jugendherberge und Freibad) noch nicht so weit sind. Für das kommende Jahr aber sehen die Skybeach-Macher Brittnacher und Schuld gute Chancen: „Wir haben bei der Stadt unser Konzept eingereicht und positive Resonanz erhalten.“ Getränke und Speisen sollten demnach auf einem vor Anker liegenden Schiffscontainer angeboten werden. Auch über einen Verleih von Grillgeräten denken sie nach. „Das wäre doch ein guter Beitrag zur Vision von der Stadt am Fluss“, findet Brittnacher.