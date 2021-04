Laufen für den guten Zweck : Über die Alpen, um in Afrika zu helfen

Klausen Alexander Christ aus Klausen und Julius Wiersch aus Leiwen laufen über die Alpen, um Geld für ein Brunnenbauprojekt zu sammeln.

(chb) Respekt, aber keine Angst hat Alexander Christ vor der Strecke, die er in sieben Tagen von Oberstdorf bis Meran gemeinsam mit seinem Freund Julius Wiersch zurücklegen will. Er sagt: „Man muss sich den Weg einteilen. Das ist alles machbar, eine gewisse Grundfitness ist durchs Laufen vorhanden.“ Da momentan keine Fitnessstudios, wegen der Pandemie, geöffnet sind und auch Fußballspielen nicht möglich ist, werden sich die beiden Freunde, mit Laufen und Wanderungen samt Gepäck von acht bis neun Kilogramm, vorbereiten.

Ab dem 19. Juli wollen sie von Oberstdorf aus über die Alpen nach Meran wandern. Kein Urlaub ist das, sondern die beiden laufen für einen guten Zweck. Sie suchen Sponsoren, die für jeden gegangenen Kilometer einen festen Betrag spenden. Die Strecke ist zwischen 160 und 180 Kilometern lang. Zusammenkommen sollen 8000 Euro. So viel wird für ein Brunnenprojekt in Afrika gebraucht. Der 21-jährige Alexander Christ, der an der Universität in Maastricht International Business studiert, war auf seinen Urlaubsreisen mit der Familie immer darauf bedacht, die Lebensumstände der Menschen kennen zu lernen. „Dabei ist mir natürlich aufgefallen, dass viele Menschen deutlich weniger haben als wir. Gerade Wasser ist ein kostbares Gut.“ Als Partner für ihr Brunnenbauprojekt haben sich die beiden Männer – Julius Wiersch absolviert eine Ausbildung bei der Volksbank – die Organisation „GAiN ausgesucht. Sie wurde 1990 gegründet und hat bereits 240 Brunnen in Benin und Tansania gebohrt. Es soll ein einfacher Brunnen werden, den die Dorfbewohner selbst bedienen und reparieren können, wenn etwas kaputt gehen sollte“, sagt Christ.