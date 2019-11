Info

Seit vielen Jahren werden Kinder, die starben, bevor sie geboren wurden, auf dem Friedhof St. Matthias in Trier im Rahmen einer Gemeinschaftsbestattung beigesetzt. Dies beruht auf einer Initiative des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen und des Elternnetzwerkes „Aktion Sternenkinder“ in Trier. Alle Eltern, die im Laufe der vergangenen zwölf Monate ein Kind durch eine Fehlgeburt verloren haben, sind zum ökumenischen Wortgottesdienst und zur Bestattung der Kinder am Mittwoch, 27. November, in die Basilika St. Matthias in Trier eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Krypta von St. Matthias, anschließend findet die Bestattung auf dem Friedhof statt.

Sternenfeld Hermeskeil Friedhof Martinusstraße: Das Sternenfeld für fehlgeborene Kinder unter 500 Gramm kann von Kindeseltern genutzt werden, deren Hauptwohnsitz in einer Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hermeskeil gemeldet ist.

Sternengrabfeld Wittlich, Friedhof Burgstraße: Diese Bestattungsmöglichkeit, für tot- oder fehlgeborene Kinder unter 500 Gramm, können Einwohner der Stadt Wittlich, sowie Eltern, die ihr Kind im Krankenhaus Wittlich entbunden haben, kostenfrei in Anspruch nehmen.

Sternenfeld Bitburg Friedhof Kolmeshöh: In diesem Grabfeld ist die Bestattung von tot geborenen oder in der Geburt verstorbenen Kindern, deren Geburtsgewicht unter 500 Gramm liegt, möglich. Die Bestattung ist kostenfrei. Eine Beisetzung ist nur möglich, wenn der Wohnsitz der Eltern oder eines Elternteils in der Stadt Bitburg oder im Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt. Ferner ist eine Beisetzung von Kindern, die im Marienkrankenhaus Bitburg verstorben sind, möglich.

Sternenfeld Prüm Friedhof Bahnhofstraße: Die Grabstätte wird für vor oder während der Geburt verstorbene Kinder aus der Verbandsgemeinde Prüm durch die Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt.

In der Region Trier bietet die Selbsthilfegruppe Stiller Stern und die Aktion Sternenkinder Trier: Informationen zu Einzelgesprächen, der Trauergruppe, den verschiedenen Beisetzungsmöglichkeiten, Gedenkgottesdiensten und weiteren Veranstaltungen für Betroffene finden Sie auf der Internetseite www.sternenkinder-trier.de/