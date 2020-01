ATK-Gala : 170 Tänzer, eine Spende und ein Trierer Duo

Trier Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval verleiht den Kaiser-Augustus-Orden an Alfons Schuhbeck.

Alfons Schuhbeck (70) schreibt am Samstag, 11. Januar, mittags erst in das Gästebuch der Stadt Trier, bevor er abends bei der großen Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) in der Europahalle den mit 5 555,55 Euro dotierten Kaiser-Augustus-Orden in Empfang nimmt.