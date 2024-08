Altersbeschränkung und genaue Vorgaben Alkoholwerbung auf Facebook und Co.: Das bedeuten die neuen Regeln für Winzer

Werbung für Bier, Wein oder alkoholische Getränke ist in Deutschland nicht verboten. Einzige Einschränkung: Alkoholwerbung darf sich in Rundfunk, im Fernsehen und im Internet nicht an Kinder und Jugendliche richten. Das heißt aber nicht, dass Werbung für Bier oder andere alkoholische Produkte grundsätzlich verboten ist, wenn Kinder und Jugendliche vorm Fernsehen sitzen.