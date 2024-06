Interview Ulrike Mai, Pschyologin Was passieren kann, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol trinkt – Expertin fordert mehr Aufklärungsarbeit

Was Alkoholkonsum während der Schwangerschaft für Folgen haben kann, weiß Ulrike Mai sehr genau: Sie arbeitet für BINE, das Beratungs- und Informationsnetzwerk für FASD in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. FASD, das wird als Oberbegriff für die Schädigungen eines Menschen verwendet, die pränatal, also vor der Geburt, durch Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft entstehen. Hier gibt Ulrike Mai Antworten auf die wichtigsten Fragen, die sich im Kontext rund um das Thema FASD stellen.