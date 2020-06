Theater : Allein mit Audrey Hepburn

Trier red

(red) Das Ensemble Joya Ghosh & Friends präsentiert am Donnerstag, 18. Juni, 19.30 Uhr, im Kasino am Kornmarkt in Trier die Ein-Personen-Hommage „En suite – Allein mit Audrey Hepburn“. Für dieses Stück wurde die Karlsruher Musicaldarstellerin Daniela Michel engagiert. Sigrid Berens’ Stück gibt Einblicke in das Leben des Hollywoodstars und riskiert auch einen Blick hinter die Fassage. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Eine weitere Aufführung findet am 2. Juli um 19.30 Uhr statt. Karten können im Donna Mia am Kornmarkt Trier oder per E-Mail unter

jgfreunde@gmail.com erworben werden.