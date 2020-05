Handel & Gastronomie : Alleencenter Trier wieder geöffnet

Trier Zwei Werktage lang dauerte nach einem Kellerbrand die Zwangspause für das Trierer Alleencenter. Seit heute sind die Geschäfte und Dienstleiter wieder für ihre Kunden da.

Der Brand im Keller des Einkaufszentrums in der Trierer Ostallee war Abend des vergangenen Mittwoch ausgebrochen (der TV berichtete). Auslöser: ein technischer Defekt. Die Behebung der an der Stromversorgung entstandenen Schäden nahm mehrere Tage in Anspruch. Deshalb blieben die Geschäfte, Gastro-Einrichtungen und Büros am vergangenen Freitag und Samstag geschlossen.