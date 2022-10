Feiertag : Öffnungszeiten in Trier: Bekommt man an Allerheiligen frische Brötchen von der Bäckerei?

An Allerheiligen bleiben in Trier viele Bäckerei-Filialen geschlossen. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Trier Am 1. November bleiben die Geschäfte geschlossen, denn es ist Allerheiligen. Am diesem Feiertag dürfen die Bäcker aber durchaus öffnen. Wie stehen die Chancen, dass der Bäcker um die Ecke aufmacht?

Allerheiligen dürfte dieses Jahr ein beliebter Brückentag in Rheinland-Pfalz sein. Hier handelt es sich beim 1. November um einen gesetzlichen Feiertag, genau wie im benachbarten Saarland und einigen weiteren Bundesländern. Der Feiertag fällt dieses Mal auf einen Dienstag. Wer sich am Montag einen Tag Urlaub genommen hat, bekommt also ein ganz langes Wochenende. Und zum Ende der freien Tage wünscht man sich dann vielleicht ein paar frische Backwaren für ein schönes Frühstück am Morgen.

Natürlich gelten an Feiertagen andere Öffnungszeiten als an normalen Werktagen. Der Handel muss geschlossen bleiben. Die Ausnahmen von dieser Regel sind gesetzlich klar geregelt. So ist es auch am 1. November. Deshalb hat sich der Volksfreund umgehört, wie leicht man in Trier eine geöffnete Bäckerei in Trier findet.

Info Was wird an Allerheiligen gefeiert? Allerheiligen ist ein Hochfest der katholischen Kirche. Es hat eine über 1000-jährige Tradition. Die Gläubigen gedenken an diesem Tag allen Menschen, die heilig gesprochen wurden, aber auch den vielen anderen, die ihren Glauben im Stillen gelebt haben. Das feste Datum für Allerheiligen ist der 1. November. In Deutschland ist es ein gesetzlicher Feiertag in Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Allerheiligen in Rheinland-Pfalz: Einschränkungen am Feiertag

Grundsätzlich gilt für die Bäcker, dass sie in Rheinland-Pfalz an Feiertagen öffnen dürfen. Sie können aber auch nicht beliebig lange für die Kunden da sein. Maximal fünf Stunden Öffnungszeit sind für jede Verkaufsstelle gestattet.

Bäckerei an Allerheiligen 2022 geöffnet? So sieht es in Trier aus

Eine Umfrage unter einigen Bäckereien zeigt, dass die Ladenöffnung in Trier unterschiedlich gehandhabt wird. So teilte die Bäckerei Dietz mit, dass die meisten Verkaufsstellen an Allerheiligen geöffnet sind. Im Stadtgebiet von Trier bleiben aber die Filialen Ehrang, Loebstraße, Paulinstraße und Gilbertstraße geschlossen. Anders ist es bei der Bäckerei Moback, bei der die Filialen am 1. November nicht geöffnet werden. Bei der Biebelhausener Mühle soll es in Trier nur eine geöffnete Filiale geben, und zwar in der Brotstraße.