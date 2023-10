Feiertag Öffnungszeiten in Trier: Bekommt man an Allerheiligen frische Brötchen von der Bäckerei?

Natürlich gelten an Feiertagen andere Öffnungszeiten als an normalen Werktagen. Der Handel muss geschlossen bleiben. Die Ausnahmen von dieser Regel sind gesetzlich klar geregelt. So ist es auch am 1. November. Deshalb hat sich der Volksfreund umgehört, wie leicht man in Trier eine geöffnete Bäckerei in Trier findet.