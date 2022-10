Kirmes in Trier : Start der Allerheiligenmesse: Auf dem Viehmarkt ist wieder was los

Trier Von Freitag an bis zum Sonntag, 6. November, stehen auf dem Viehmarkt wieder Kirmesbuden und Fahrgeschäfte. Anlass ist die Allerheiligenmesse, die es bereits seit über 180 Jahren gibt. Geöffnet hat sie jeden Tag von 11 bis 22 Uhr.

Nur an Allerheiligen ruht die Messe ganz. Am Sonntag, 30. Oktober, ist parallel zur Kirmes der sogenannte Mantelsonntag in der Innenstadt. An dem Tag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres wird dann am 27. November sein.