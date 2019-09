Haustiere : Alles rund um den Hund

Trier Im Messepark Trier dreht sich an diesem Wochenende alles um die Vierbeiner.

Eine Messe zum Anfassen, Staunen und Mitmachen: Das versprechen die Veranstalter der neunten Hundemesse in Trier, die an diesem Wochenende, 28. und 29. September, im Messepark Trier stattfindet. Die Hundemesse, die bereits in den Jahren zuvor ein echter Erfolg gewesen sei, werde noch größer und bunter. Jeweils von 11 bis 18 Uhr präsentieren rund 70 Aussteller Dienstleistungen und Produkte rund um den Vierbeiner. Den ganzen Tag können Hundefreunde nach Herzenslust shoppen und sich über die neuesten Trends in der Szene informieren.