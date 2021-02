Viezjupp : Als Blindfuchs durch die Stadt

Liebe Leser! Wir Treverer sind cleverer. Keine neue Erkenntnis. Nein, das hat die Leiendecker Bloas schon vor Jahren festgestellt. Aber jetzt sind wir damit bundesweit in den Schlagzeilen. Wir sind clever, weil sich das Corona-Virus bei uns nicht so ausbreitet wie anderswo.

Darüber bin ich froh. Und ich sage Euch, das Geheimnis liegt in der Disziplin. Selbst ich trage immer und überall Maske. Selbst, wenn ich nur in den Garten gehe.

Was soll ich sagen: Meine Brille tut es trotzdem, obwohl ich mir von dem Bügel schon eine Kerbe in die Nase gedrückt habe. Als ich neulich auf dem Wochenmarkt Eier und Gemüse einkaufen wollte, war ich beim Bezahlen praktisch blind. Ich wühlte in meinem Geldbeutel und versuchte Zwei-Euro-Stücke zu finden, doch stattdessen hüpften die Münzen auf den Boden. Ich bückte mich und sah sie nicht. Hinter mir wurde die Schlange immer länger. Ich tastete mit den Händen vor dem Eierstand herum. So lange, bis mir eine ältere Dame aufhalf und meinte, es sei eine Schande alte Menschen zum Betteln auf die Straße zu schicken. Peinlich berührt, habe ich anschließend mit einem Schein bezahlt.